Fans Lierse zijn het meer dan beu en gaan door met boycot: "Laat ze maar eens voelen hoe leuk voetbal zonder zijn hondstrouwe fans is in een leeg stadion"

Lierse begint op zondag 2 april aan play-off 2 met een thuiswedstrijd tegen Standard. Rest de vraag of de Pallieters dat met (veel) publiek zullen doen, want de fans zijn én blijven boos.

Het ontslag van Eric Van Meir was een zoveelste slag in het gezicht van de fans van geel-zwart. Dat er ondertussen met Fred Vanderbiest een mooi alternatief werd gevonden én dat sterkhouder Mike Vanhamel zijn contract verlengde tot 2022?

Dat is voor de supporters van Yellow Black's Army niet meer dan een doekje voor het bloeden. Zij komen dan ook met een erg duidelijke boodschap voor de rest van de supporters:

Beste Sportvrienden,

Wij zijn heel blij met de beslissing dat onze rots in de branding, Mike Vanhamel, onze rangen zal blijven versterken! Dank u, Mike! Maar zoals wij natuurlijk altijd al gezegd hebben is ons protest of het signaal dat we willen geven niet gericht tegen onze ploeg. Wij klagen de manier van werken aan binnen onze club en hoe monumenten opzij worden gezet alsof ze nooit iets hebben betekend.

1 man mag niet beslissen over de toekomst en passie van 10.000'en! Wij doen dit voor de mensen die Eric Van Meir voor zijn gegaan, Eric zelf, en de mensen die jammer genoeg zullen volgen als deze onrespectvolle manier van werken geen halt wordt toegeroepen. ONZE ACTIE GAAT GEWOON DOOR!

Rest de vraag: wat is de actie concreet? Een boycot van de wedstrijd van Lierse tegen Standard. Niet naar het stadion gaan, maar de horeca in de buurt van het stadion steunen en daar massaal naar de match gaan kijken.

"Wij vragen aan iedereen die tegen de huidige gang van zaken is om op 2/4 ons te vervoegen in de Eikelstraat en op het Zimmerplein om samen de wedstrijd te bekijken. Zo steunt u met ons de Lierse horeca", aldus de initiatiefnemers. Al 300 fans schreven zich in voor het evenement op de sociale media.