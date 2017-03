Flames van de toekomst bijna naar Frankrijk

Foto: © Sevil Oktem

De Red Flames van de toekomst weten waar ze de komende week voor staan. De eliteronde richting EK 2017 komt er met rasse schreden aan en zou wel eens erg spannend en boeiend kunnen worden.

De U17 zit voor de eliteronde in een groep met Frankrijk, Griekenland en Rusland. De zes groepswinnaars en de beste nummer 2 van die kwalificaties gaan naar het EK in Tsjechië in de zomer van 2017.

Op 24 maart staat voor de Belgen de eerste wedstrijd tegen Griekenland gepland. Een wedstrijd die direct belangrijk kan zijn om nog kansen te maken in het vervolg van het toernooi.

Frankrijk heeft de nodige ambitie in eigen land en wordt een harde dobber op 26 maart, de Flames sluiten af tegen Rusland op 29 maart. Benieuwd of de Flames kunnen doorstoten richting Tsjechië. Makkelijk wordt het niet, maar de selectie is wel uitgebalanceerd en hangt goed aan elkaar.