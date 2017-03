Anderlecht komt met heuglijk nieuws: "En nu de drie komende jaren kampioen spelen"

Foto: © photonews

Franck Boeckx zal ook de komende jaren uitkomen voor RSC Anderlecht. Paars-wit en Boeckx zijn er samen uitgekomen voor een contractverlenging tot 2020.

Boeckx en Anderlecht, het was een beetje een speciaal huwelijk. Maar de voorbije maanden heeft de goalie van paars-wit zich opgeworpen als een sterkhouder. En daarvoor krijgt hij nu een waanzinnige beloning met een nieuw contract tot 2020.

"We zijn blij dat Frank Boeckx heeft bijgetekend", zijn ze ook bij Anderlecht bij monde van Herman Van Holsbeeck erg tevreden. "Dit is een duidelijk signaal, want we hebben toekomstplannen met Frank. Zijn belang in de spelersgroep is zeker niet te onderschatten."

En ook de doelman zelf was tevreden: "Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen dat Anderlecht in mij heeft. Ik zal mij elke dag met evenveel enthousiasme blijven inzetten. De komende drie jaar zullen we nu kampioen moeten spelen hé", aldus een lachende Boeckx tot besluit.