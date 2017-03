Waarschuwing voor Zulte Waregem-ouderdomsdekens: "Presteren of aan vervanging denken"

Zulte Waregem heeft al heel wat succes gekend onder Francky Dury. En dat succes is er niet gekomen zonder zware beslissingen te nemen. En er zullen er nog moeten volgen.

Dury wil immers verjongen. "We zitten met vijf spelers die boven de dertig zijn: De Fauw, Lepoint, Kaya, Cordaro én Leye. Die spelers gaan volgend seizoen hun laatste contractjaar in. Zij weten ook dat ik niet iedereen kan meenemen tot ze 40 jaar zijn. Dus we zullen volgend jaar de beslissing moeten nemen."

Al krijgen ze wel de kans om zich te bewijzen. Voor een paar lijkt het wel een aflopend verhaal. "Ofwel doen ze het zeer goed, en verlengen we. Ofwel moeten we stilaan aan vervanging denken. Wij moeten in elk geval verjongen."