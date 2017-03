Ghelamco haalt uit naar Anderlecht: "Getekend akkoord, rekenen erop dat ze intelligente mensen zijn"

Het Eurostadion op Parking C in Grimbergen? De eerste steenlegging moet weldra gaan volgen als het voor het EK 2020 moet gaan gebeuren. Anderlecht leek zich terug te trekken, maar daar denken ze toch beter twee keer over na ...

Paul Gheysens van Ghelamco is namelijk vrij duidelijk in L'Echo: "We gaan het afgesloten akkoord met Anderlecht zoals overeengekomen uitvoeren."

"De overeenkomst werd getekend door de topmensen van Anderlecht die zich daarmee zwart op wit engageren om tegen een bepaald bedrag hun intrek te nemen in het stadion. De details moeten nog worden uitgewerkt, maar de plannen zijn voor iedereen duidelijk", klinkt het.

En dus rekent Gheysens op de intelligentie van Anderlecht: "Ik twijfel er niet aan dat ze bij paars-wit twee keer zullen nadenken voor ze daadwerkelijk hun engagement verbreken. Niemand kan het bestaan van het beginselakkoord ontkennen."