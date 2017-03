Hoe zit het met de hiërarchie bij de Duivelse doelmannen? "Het gaat snel van één naar twee en drie"

29 oktober van vorig seizoen kreeg Koen Casteels een zware klap. Nadat hij heel de voorbereiding in doel had gestaan en ook het begin van het seizoen helemaal voor zijn rekening nam, kreeg hij na vier nederlagen op vijf matchen te horen dat hij vervangen werd onder de lat bij Wolfsburg.

4 maart kreeg hij dan weer goed nieuws. Hij kreeg een nieuwe kans en de laatste drie wedstrijden mocht Casteels zich weer tonen bij de Duitse topclub, met een oproep voor de Rode Duivels erbovenop. "Ik had er op gehoopt nu ik de laatste wedstrijden terug speel", knikte Casteels gisteren. "Ik hoop nu te blijven staan en nog zoveel mogelijk matchen te spelen dit seizoen bij Wolfsburg."

De bondscoach riep vier doelmannen op en Casteels weet dus niet echt waar hij staat in de hiërarchie: voor of na Matz Sels? "Ik weet niet waarom er vier keepers zijn opgeroepen, maar voor ons maakt dat niet veel uit. Ik weet niet wat de trainer in gedachten heeft. Ik ga genieten en laten zien wat ik kan."

Dit maakte me beter

"Of ik een streepje voor heb op Matz? Het kan heel snel veranderen bij je club. Matz zit in een moeilijke situatie nu, maar het gaat snel van één naar twee en naar drie en omgekeerd. Een paar blessures en alles kan veranderen."

"Of ik me zorgen maakte tijdens de maanden dat ik niet speelde? Nee, ik heb hard gewerkt en mijn hoofd niet laten hangen. Ik denk dat het je beter maakt als speler. En als je de kans krijgt, moet je er staan", besloot Casteels.