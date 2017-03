KRC Genk Ladies tikken B-ploeg Tienen helemaal zoek in Super League: 12-0(!)

Foto: © Jill Delsaux

Eva's Tienen had een erg moeilijke week achter de rug, maar het team gaat voorlopig wel door. Met een (halve) B-ploeg trok het naar Genk voor een wedstrijd die op voorhand verloren was.

Enkele speelsters van de A-ploeg tekenden present, maar werden aangevuld met speelsters van het B-team uit eerste provinciale. De EVA's hadden ook geen ideale voorbereiding, maar wel de vaste wil om het seizoen af te maken.

In Genk liepen ze snel achter de feiten aan, want Duijsters had er snel 1-0 van gemaakt. Tienen probeerde met man en macht de schade te beperken en dat lukte voor de koffie nog redelijk: 3-0.

Na de pauze gingen de KRC Genk Ladies echter op het gaspedaal staan en zo liep de score hoog op. Duijsters maakte een hattrick, Calleeuw en Leynen ook. Merkelbach (2x) en Vanschoenwinkel zorgden voor zware 12-0 cijfers.