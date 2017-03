België voert Financial Fair Play in: Oostende en Coucke in de problemen?

Vanaf volgend seizoen zal ook in België het Financial Fair Play-systeem ingevoerd worden. Dat betekent dat de clubs moeten kunnen bewijzen dat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven. De bedoeling van dit systeem, bedacht door de UEFA, is om grote geldschieters het moeilijker te maken.

Wat is dan het probleem met zo'n menecas? Toch leuk als er een oliesjeik je club ineens tot een topclub verandert? De bedoeling van de UEFA is dat een club niet op een onnatuurlijke manier kan groeien en als de geldschieter dan vertrekt, de club laat vallen, er geen geld meer is om degelijk te werken.

Bij ons moeten vooral KV Oostende met Marc Coucke en KAS Eupen met de Qatarese investeerders uitkijken, weet Het Nieuwsblad. Sancties zijn onder meer een verplichte inkrimping van de selectie en puntenaftrek. Bij Oostende is het bekend dat de club redelijk wat schulden heeft en zonder Coucke niet zou kunnen leven. Maar de volgende jaren willen ze wel zelfbedruipend worden...