Kan Oostende hem nog houden? "Ik sluit niets uit"

Foto: © photonews

Het visitekaartje van Landry Dimata. De aanvaller deed de voorbije maanden al zijn ronde doorheen België, maar stilaan zal er een tweede druk nodig zijn. Want eerlijk: kan KV Oostende zijn groeibriljant houden?

Ondergetekende schreef het midden juli al. Landry Dimata zou dé man van KV Oostende worden. Dat kan je HIER nog eens nalezen. En kijk, enkele maanden later...

De amper 19-jarige aanvaller maakte al indruk tijdens de competitie en deed dat afgelopen zaterdag in de bekerfinale - ook al werd er verloren - met twee doelpunten nog eens losjes over.

België verlaten... zonder prijs?

Dus stelt zich één vraag: naar waar trekt de aanvaller volgend seizoen. Eventjes polsen na de wedstrijd. 'Landry, het is toch jammer dat je zonder prijs België zal moeten verlaten?'

"Dat hebben jullie gezegd. (lacht) Maar we zullen zien. Ik sluit niets uit, maar ik kan alleen maar stellen dat ik heel gelukkig ben bij KV Oostende. Het is tenslotte de club die me de kans gaf om me te tonen op het hoogste niveau."

Een transfer? We zullen na het seizoen wel zien - Landry Dimata

De geïnteresseerde clubs - en dat zullen niet enkel de Belgische topclubs zijn - zullen zich deze zomer zeker en vast melden in het Albertpark. Al kan een Europees ticket Dimata misschien wel in Oostende houden...