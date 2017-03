Op dit uur mag het wat meer zijn: sportverslaggeving in Mexico op zijn best ... (En wij moeten het doen met Frank Raes!)

Foto: © Instagram

Voetballiefhebbers zijn we natuurlijk allemaal. Maar de manier waarop het voetbalnieuws ons soms bereikt is niet altijd even aantrekkelijk. Joos, Vandenbempt, Raes, Demarez & co? We worden er op fysiek vlak zeker niet wild van. Dat is dan in Mexico een heel ander verhaal. Bloemlezing? Kleurenpracht!

Het waren de mannen van Copa 90 die ons op het goede pad brachten met een persiflage van liefst 10(!) Mexicaanse verslaggeefsters binnen de voetbalwereld.

We kozen er voor jullie de allerknapsten uit. Een moeilijk werkje op zo'n laat uur na een lange werkdag, maar voor jullie hebben we dat uiteraard over ...

Ines Sainz werkt voor TV Azteca

Exclusive Interview with #DustinJhonson @WGCMexico Champion #WGCMexico Congratulations !! México 🇲🇽 congratulates you!! ⛳️👌🏻🏌🏻🏆 see you next year. @djohnsonpga Een bericht gedeeld door Ines Sainz (@inessainz01) op 5 Mrt 2017 om 4:27 PST

Una más ❤️😘 #happyvalentinesday Een bericht gedeeld door Ines Sainz (@inessainz01) op 14 Feb 2017 om 3:08 PST

Marisol Gonzalez doet leuke interviews voor Televisa

🖤 #poncepic @oscarponcemx Een bericht gedeeld door Marisol González (@marisolglzc) op 18 Mrt 2017 om 8:15 PDT

Después de un fin de semana lleno de festejos 🎉 ... cerramos con broche de oro 🎬 en @lajugadatd #styledbybompani @enricobompani #makeupbydavidmendez @davidmakeup #hairbyemilianap @emilianaperezhair 🍀 Een bericht gedeeld door Marisol González (@marisolglzc) op 12 Mrt 2017 om 10:53 PDT

Wat te denken van Pilar Pérez? (ESPN)

FELICIDAD!!! Een bericht gedeeld door Pilar Perez (@pilarperezr) op 5 Mrt 2017 om 12:18 PST

😄 Een bericht gedeeld door Pilar Perez (@pilarperezr) op 26 Apr 2016 om 11:59 PDT

Vanessa Huppenkothen (ESPN) is misschien wel de bekendste van allemaal ...

📷 @malcomideas 💄@chentechapitas Een bericht gedeeld door Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) op 24 Feb 2017 om 10:08 PST

Een bericht gedeeld door Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) op 14 Mrt 2017 om 7:57 PDT

En dan is er nog Carolina Padron, ook een icoon in de Mexicaanse tv-wereld. U snapt wel waarom ...

Pre cumpleaños! 🔥 By @balr Foto @henrycuicas Een bericht gedeeld door Carolina Padrón (@carolinapadronr) op 19 Mrt 2017 om 7:12 PDT