Rode Duivel Dit bewijst dat ik de juiste carrièrebeslissing nam"

Nacer Chadli maakt net als in het najaar van 2016 deel uit van de Rode Duivels. En dus blijkt de stap terug naar West Bromwich Albion voorlopig de juiste te zijn.

Chadli ruilde afgelopen zomer Tottenham Hotspur in voor WBA met twee duidelijke doelen. Vaker aan spelen toekomen én zijn plaats bij de nationale ploeg behouden. "Dat ik er nu opnieuw bij ben, bewijst dat ik de juiste beslissing nam", vertelde de Luikenaar dinsdag op een persmoment. Ik vroeg me af op ik er deze keer bij zou zijn. In die zin was de selectie enigszins een verrassing."

De polyvalente middenvelder ging op 20 oktober onder het mes voor een knieoperatie. Nadien volgde een moeizame terugkeer. "Het heeft even geduurd vooraleer ik terug helemaal de oude was. Eens weer helemaal op niveau, kreeg ik al snel een basisplaats. Nu voel ik me opnieuw top, al vind ik dat mijn statistieken (5 goals en 5 assists) nog beter kunnen."