Nainggolan naar de Premier League? Dit denkt hij er zelf over

Foto: © photonews

Radja Nainggolan is 'God' in Italië! De Serie A ligt aan de voeten van de middenvelder van AS Roma omwille van zijn inzet, zijn technisch kunnen en zijn uiterlijk. Hij heeft er naam voor zichzelf gemaakt, helemaal eigen verdienste. Maar een avontuur in de Premier League? Wat denkt hij daarover?

Antonio Conte is naar verluidt gek van Nainggolan en wil er alles aan doen om hem naar Chelsea te halen komende zomer. 'Il Ninja' zelf heeft echter zijn reserves. "Ik heb heel veel respect opgebouwd in Italië, mijn gezin is er gelukkig, het is er mooi weer... Soms moet je ook voor de levensstijl kiezen en niet voor het geld. Trouwens, ik verdien goed bij Roma", zei hij eerlijk.

Dat Chelsea geïnteresseerd is, is natuurlijk een eer voor de man die telkens tegen alle vooroordelen moest knokken. "Maar als ik nu naar Engeland ga, moet ik misschien alles opnieuw doen. Ik ben 28 jaar en zou me weer moeten bewijzen."

Ik ben kapitein bij AS Roma. Weet je hoe speciaal dat is als je Totti en De Rossi als voorgangers had?

Bij Roma draagt hij trouwens de aanvoerdersband tegenwoordig. En dat is iets wat hij niet licht opneemt. "Weet je hoe speciaal dat is in Rome als je Totti en De Rossi als voorgangers had? Het is wel tof, maar mijn speelstijl en mentaliteit blijft hetzelfde. Om kapitein te zijn moet je niet altijd een band rond je arm hebben..."