Nainggolan zoekt uitleg: "Het zal wel naast het voetbal liggen... Mijn roken? Ik schaam me niet"

Foto: © photonews

Radja Nainggolan is niet zoals de meeste voetballers. Als Radja iets vertelt, heeft hij ook echt iets te zeggen. De middenvelder van AS Roma draait ook niet rond de pot en antwoordt zoals hij voetbalt: eerlijk en rechtdoor. Ook als het over heikele onderwerpen gaat.

De vraag waarom hij - ondanks zijn sterke prestaties - nog altijd gecontesteerd is binnen de technische staf van de Rode Duivels bijvoorbeeld. "Ik weet het niet, het zal buiten het voetbal wel liggen zeker?", antwoordde hij toen we het hem vroegen. "Ja, ik rook, maar daar kom ik ook voor uit. Ik verstop of ontken het niet, want iedereen weet het toch al."

"Weet je, ik schaam me er ook niet voor. Ik ben een man en ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik weet dat ik een voorbeeldfunctie heb, maar kijk ook naar wat ik op het veld doe. Ik toon de juiste mentaliteit. Ik heb zelf ook kinderen en ik vind het belangrijker dat je toont met je acties wat je bent."

Ik voel me goed met mijn leven...

Nainggolan gaat het dan ook niet laten. "Ik ga hier voor niemand zijn neus een sigaret opsteken. Vroeger had ik daar een andere kijk op. Dan had ik gezegd: dit kan niet. Maar uiteindelijk kan dit gebeuren in het leven. En ik heb er geen spijt van. Ik voel me goed met mijn leven..."