Gent pakte hem, nadat Standard hem niet wilde: "Ik tipte hem nochtans"

Foto: © photonews

Opmerkelijk verhaal: Lovre Kalinic stond de voorbije maanden en jaren in de belangstelling van verschillende clubs in België en daarbuiten, maar 1 ploeg had er sneller kunnen bij zijn dan Gent ... en wilde hem niet, klaarblijkelijk.

Anderlecht toonde op een bepaald moment interesse in de doelman, AA Gent bood uiteindelijk het meeste en ging met hem aan de haal en bracht hem naar de Ghelamco Arena.

Ik tipte hem bij Standard

Maar het had dus ook helemaal anders kunnen lopen, want Kalinic werd getipt bij ... Standard. "Als je in België kan overleven, dan kan je dat overal. Ik tipte hem bij Standard", aldus Runje in Sport/Voetbalmagazine.

"Daniël Van Buyten heeft zijn naam daarna doorgegeven aan de verantwoordelijken, maar die hebben er uiteindelijk niets mee gedaan", gaf de gewezen doelman