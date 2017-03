Wullaert weet voorbij wie ze moet op weg naar nieuwe bekerfinale

In de Duitse Beker voor Vrouwen is een herhaling van het scenario van vorig jaar mogelijk. Zowel Sand als Wolfsburg zitten namelijk in de halve finales én moeten niet tegen elkaar spelen.

Tessa Wullaert wist zich vorige week voor de halve finales te plaatsen door Bayern München uit te schakelen. Turbine Potsdam, leider in de Bundesliga is bovendien ook uitgeschakeld.

En dus lijkt de weg voor Wullaert open te liggen richting een verlenging van de bekertitel. Om de finale te halen moeten ze wel voorbij Freiburg te raken.

De andere halve finale gaat tussen staartploeg Leverkusen en Sand, de verliezende bekerfinalist. Mogelijk zit er dus een nieuwe bekerfinale zoals vorig seizoen in.