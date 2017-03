Zoals 'Mister Michel' het zelf zou zeggen: 'Onkruid vergaat niet'

Michel Verschueren, icoon van Anderlecht, moest maandag een buikoperatie ondergaan. Intussen is alles achter de rug en gaat het goed met de 86-jarige ex-manager van paars-wit.

Verschueren werd geopereerd in het OLV-ziekenhuis van Aalst en het ging om een redelijk zware ingreep. Maar alles verliep goed, al zal hij wel veertien dagen rust moeten nemen. Vorige week vierde hij nog zijn 86ste verjaardag.

Verschueren is nog steeds het uithangbord van restaurant Saint Guidon in het stadion van Anderlecht. Normaal gezien is hij nog alle dagen op de club te vinden.