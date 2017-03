De avond van Podolski: fantastisch eerbetoon en matchwinnaar in zijn laatste interland (mét beelden)

Foto: Twitter

Woensdagavond speelden Duitsland en Engeland in Dortmund een oefeninterland, en het feestvarken was Lukas Podolski. Hij nam zijn afscheid als Duits international met een indrukwekkend eerbetoon van de fans en de aanvaller maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

In de eerste helft waren de kansen voor de bezoekers uit Engeland, maar goals waren er niet. Na de koffie deden beide coaches een hoop wissels en in de 69e minuut viel het enige doelpunt van de avond. Met een knappe knal in de bovenhoek schoot Lukas Podolski zijn land naar de overwinning.

In de 84e minuut kreeg Podolski nog een oorverdovende applauswissel, de afsluiter van zijn internationale carrière. Hij heeft 130 caps op zijn naam en scoorde daarin 49 goals.

Het doelpunt

Le but d'adieu de Podolski avec la Mannschaft, légende 👏🏼👏🏼👏🏼🇩🇪 pic.twitter.com/kz5TqhhfjI — Nicolás (@Nicolamendi) 22 maart 2017

Het eerbetoon voor de match

De applauswissel