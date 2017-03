VIDEO: Rode Duivels brengen mooi eerbetoon aan slachtoffers aanslagen

Foto: © photonews

22 maart, het is een datum die bij alle Belgen in het geheugen gegrift staat. Exact een jaar geleden ontploften de bommen in de vertrekhal van Zaventem en in het metrostation Maalbeek.

Iedereen weet nog wat hij aan het doen was op het moment dat de terreur ons land genadeloos raakte, recht in het hart. Ook de Rode Duivels wilden die dag niet zomaar laten passeren. Voor de training hielden ze een indrukwekkende minuut stilte.

Door de terreurdreiging werd de wedstrijd België-Spanje vorig jaar niet gespeeld. Bekijk hieronder de beelden van de minuut stilte. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.