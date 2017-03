Debat van de Week: wat is jouw ideale opstelling voor de Rode Duivels tegen Griekenland?

Foto: © photonews

De Rode Duivels spelen zaterdag tegen Griekenland hun zesde belangrijke kwalificatiewedstrijd om het WK in Rusland 2018. Maar hoe moet Martinez spelen? Die vraag stellen we aan u.

Eden Hazard zal er niet bij zijn door blessure en ook op Vincent Kompany kunnen we niet rekenen, maar verder staan de meeste spelers fit en monter klaar om aan de wedstrijd te beginnen.

En dus zal Martinez knopen moeten doorhakken. Wie posteren op het middenveld? Krijgt De Bruyne opnieuw een lagere positie op het veld, mag Dembélé nog eens starten of kiest hij toch nog voor Radja Nainggolan?

En ook op de vleugels valt er wel wat te beslissen. Lukaku diep in de spits, of heeft u toch liever iemand anders? Uw mening is van tel en van waarde, vul hier je favoriete 11 in!

Donderdagmiddag maken we de resultaten van ons Debat van de Week bekend. Hou Voetbalkrant.com dus zeker in de gaten!