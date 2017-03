Deze Flames U17 moeten het doen in Frankrijk

Foto: © Leo Stolck

De Red Flames van de toekomst weten waar ze de komende week voor staan. Woensdag vertrokken ze richting Frankrijk voor de eliteronde richting EK 2017.

De U17 zit voor de eliteronde in een groep met Frankrijk, Griekenland en Rusland. Vrijdag volgt de openingsmatch tegen Griekenland, daarna volgen nog Frankrijk (zondag) en Rusland (woensdag).

Tegen het thuisland zal het niet makkelijk worden om kwalificatie (enkel de groepswinnaars en de beste tweede plaatsen zich) af te dwingen, temeer ook de twee andere landen erg sterk mogen worden geacht.

In de selectie is Standard hofleverancier met liefst zes speelsters: Knapen, Petry, Pirotte, Schuilen, Vanaenrode en Vrithof. Lisa Petry maakte onlangs zelfs al haar debuut in de Super League bij de Rouchettes.

Ook OH Leuven is goed vertegenwoordigd met Bey Temsamani, Engelen, Kees, Mertens en Teulings. Genk heeft met Caelen en Tysiak ook twee speelsters, Blomme (Club Brugge), Camps (Zelzate, volgend jaar Gent), Jacobs (Gent), Bouker (Lierse), en Vanderdonckt (Aalst) zijn de enkelingen.