Gert Verheyen onthult waarom hij destijds vertrok bij Club Brugge: "Ze vonden het niet meer prettig"

Foto: © Photonews

Gert Verheyen is al sinds 2013 aan de slag als coach van de nationale selectie U19. Dat is al een hele poos, maar voor hij bij de Belgische Voetbalbond (KBVB) aan de slag ging, was hij nog even trainer bij Club Brugge.

In het Jan Breydelstadion had Verheyen de beloften onder zijn hoede. Iets wat hij graag deed, maar hij stopte er na amper één seizoen al mee. "Misschien kwam dat te vroeg, al heb ik dat een jaar fantastisch graag gedaan", vertelt de gewezen speler van Club Brugge in Sport/Voetbalmagazine.

Verheyen verklapt ook waarom hij het al na één jaar voor bekeken hield. "Het probleem was toen niet dat ik na dat jaar geen zin meer had, het probleem was dat Club het niet meer prettig vond dat ik daarnaast nog commentaar gaf bij wedstrijden. Toen heb ik daarvoor gekozen."

Héél goed aanbod

Zijn werk als analist en commentator kan Verheyen dezer dagen probleemloos combineren met zijn taken bij de KBVB. "Als de bond morgen ook een probleem heeft met die combinatie, ga ik er opnieuw eens goed over moeten nadenken. Een aanbod om al mijn tv-werk voor aan de kant te schuiven, zal echt héél goed moeten zijn”, besluit Verheyen.