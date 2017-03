Julie Biesmans speelt met 135 meisjes voor kinderrechten

Foto: © Twitter Belgian Red Flames

Julie Biesmans is een van de ambassadrices binnen de Red Flames van Plan België. En dus deed ze haar duit in het zakje op het Footfestival in Haacht.

Julie Biesmans en Aline Zeler zijn ambassadrices voor Plan België en komen in die hoedanigheid met de Belgian Red Flames op voor vrouwen- en kinderrechten in de hele wereld.

Op het Footfestival in Haacht speelde ze dan ook graag mee met liefst 135 meisjes(!) in het grote kinderrechtenspel. Een mooi moment van en met Biesmans.

De middenveldster van Standard revalideert voorlopig na een operatie aan de knie, maar een glimlach op de gezichten van vele jeugdige speelsters toveren lukte zonder enig probleem.