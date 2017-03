Hét dilemma van Martinez: "Vermaelen én Ciman hebben hetzelfde profiel"

Roberto Martinez moet achterin keuzes maken. Daarbij liggen jongens als Vermaelen en Ciman in de weegschaal. Toch opmerkelijk dat iemand met de kwaliteiten van Vermaelen niet automatisch de voorkeur krijgt.

Intrinsiek is Vermaelen toch de betere van de twee, maar uiteraard is zijn situatie niet ideaal. "Hij speelt niet veel bij Roma", aldus Martinez. "Maar hij traint al een hele tijd alles mee. Het is voor het eerst sinds lang dat hij nog eens zo lang fit was."

"Hij brengt ervaring, knowhow en een goeie focus. Hij weet wat hij wil, dat is spelen", ging de bondscoach verder. Om die minuten te maken, ligt hij in de weegschaal met Laurent Ciman. Martinez lijkt voor die laatste te gaan kiezen, vermoeden we.

Ciman, Vermaelen of... Dendoncker?

"Het is een gelijkaardig profiel. Beiden zijn ze voetballend goed. Ciman kan met links en recht combineren en Vermaelen heeft een geweldige linkervoet om het spel te verleggen." In de toekomst ziet hij nog een andere kandidaat. "Ik zou Dendoncker daar graag aan het werk zien."