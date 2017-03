Genk zit niet stil en neemt beslissing over toekomst van Boëtius, Malinovskyi en... Bizot

KRC Genk greep naast een deelname aan play-off 1, maar in de Luminus Arena zitten ze dezer dagen niet stil. De Limburgers willen volgend seizoen koste wat het kost bij de eerste zes eindigen en daarom wordt er nu werk gemaakt van de huidige kern.

Zo weet Het Laatste Nieuws dat Genk de optie tot aankoop in huurcontract van Jean-Paul Boëtius zal lichten. Volgens de krant zou Genk de Nederlandse winger voor 1 miljoen euro definitief kunnen overnemen van FC Basel.

Voorts wil Genk ook Ruslan Malinovskyi definitief naar België halen. Genk huurt de middenvelder voorlopig nog van Shakhtar Donetsk. Voor hem over te nemen van de Oekraïense topclub zou Genk 2 miljoen euro op tafel moeten leggen.

Bizot

Tot slot is er ook nieuws over Marco Bizot. De 26-jarige Nederlander die als eerste doelman aan het seizoen bij Genk, zal zeker geen contractverlenging krijgen. Genk had de mogelijkheid om de optie van één bijkomend seizoen in het contract van Bizot te lichten, maar dat zal de club niet doen.

Bizot wist nooit iedereen te overtuigen en na de blessure die hij in januari opliep was al gauw duidelijk dat hij niet meer voor Genk zou uitkomen. Omdat Mathew Ryan nog een seizoen houden moeilijk wordt, zullen de Limburgers wellicht op zoek gaan naar een nieuwe doelman.