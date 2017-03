KV Mechelen ei zo na hofleverancier bij nationale beloften: "Dit doet deugd, maar komt niet uit de lucht vallen"

De Belgische Voetbalbond (KBVB) is een andere weg ingeslagen met de nationale beloften. Er wordt niet langer naar namen gekeken. De mentaliteit en de bereidwilligheid om voor de beloften uit te komen zijn veel en veel belangrijker geworden.

Dat merkten ze ook bij KV Mechelen. Plots telt één van de seizoensrevelaties uit de Jupiler Pro League maar liefst drie internationals bij de U21. Achter de Kazerne zien ze het graag gebeuren.

Voorzitter, het moet deugd doen om te zien dat er met Elias Cobbaut, Jules Van Cleemput en Jordi Vanlerberghe drie spelers van KV Mechelen werden opgeroepen voor de nationale beloftenploeg.

“Dat doet uiteraard deugd. Het toont ook aan dat onze jeugdwerking goed bezig is en goed werk levert. Het is de eerste keer dat we drie internationals bij de beloften hebben, maar het is niet iets dat uit de lucht komt vallen.”

"We hadden ook wel door dat Van Cleemput en Cobbaut kwaliteiten hebben" - Johan Timmermans

Jullie hadden al even door dat die jongens talent hebben.

“Dat klopt. Aan het begin van het seizoen hebben we Van Cleemput en Cobbaut toegevoegd aan de A-kern omdat we ook wel door hadden dat die jongens kwaliteiten hebben.”

Het is ook niet nieuw dat jullie inzetten op spelers uit de eigen kweekvijver.

“We hebben altijd ingezet op eigen jeugd. Dat was al zo nog voor we in het seizoen 2002-2003 in vereffening gegaan zijn. Toen hebben andere Belgische clubs daarvan gebruikt gemaakt om enkele spelers bij ons weg te plukken. Vergeet niet dat iemand zoals Defour in onze jeugdopleiding heeft gezeten, hé.”

"De laatste vier, vijf jaar hebben we intens ingezet op onze jeugdwerking" - Johan Timmermans

Het was wellicht niet eenvoudig om die jeugdwerking opnieuw op te vullen met veel getalenteerde spelers?

“De laatste vier, vijf jaar hebben we intens op onze jeugdwerking ingezet en daar plukken we nu de vruchten van. Ook de volgende jaren hopen we nog heel wat jongens uit de eigen jeugd te zien doorstromen naar het eerste elftal.”

Jonge Belgische talenten een kans geven in het eerste elftal, dat is waar jullie bekend om willen staan?

“Dat is onze ambitie, ja. De eigen jeugd moet op de eerste plaats komen en de kans krijgen om zich te ontplooien. Wat dat betreft hebben we al meermaals rond de tafel gezeten met Yannick Ferrera en de trainers van de jeugdploegen. Er is een nauw contact en een goede samenwerking.”