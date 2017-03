Lommel, 12 punten achter én toch kans op redding: "Voor Lierse is het minder, maar voor ons is dit systeem een vangnet"

Lommel United bereidt zich voor op de play-downs van eerste klasse B. De Limburgers zitten in vieze papieren en tellen, met amper zes wedstrijden te spelen, zes punten achterstand op de derde, OH Leuven. Toch laten ze de moed niet zakken.

“Het is allesbehalve een ideaal scenario”, aldus hoofdcoach Tom Van Imschoot in een gesprek met Voetbalkrant.com. “Het kan twee richtingen uit. Zonder extra druk te willen leggen, zijn de twee eerste wedstrijden van cruciaal belang. Ofwel maak je nog kans na twee wedstrijden, ofwel ben je uitgeteld.”

Wanneer Cercle Brugge op zondag bekampt wordt, zal het exact een maand na de laatste competitiewedstrijd zijn. “We hebben weken zonder wedstrijd gezeten. Gezien de situatie was het misschien goed dat die break er was. We zaten niet goed in vorm. Nu hebben we werk gemaakt van het fysieke en het tactische.”

We geloven er nog in, in play-off 1 zie je ook ploegen die plots punten beginnen pakken -Tom Van Imschoot

Er was al heel wat te doen over de eindstand in 1B. “Zo had Lierse in totaal een ruime voorsprong, maar promoveerden ze niet. Langs de andere kant hadden wij maar liefst twaalf punten achterstand en maken we toch nog kans om niet te zakken. Voor ons is dit systeem een vangnet, we gaan die regel proberen gebruiken.”

“Of we er nog in geloven? Jazeker. Het is een nieuwe competitie. In play-off 1 zie je ook dat sommige ploegen plots punten beginnen pakken en anderen die het laten afweten. Ondanks de grote achterstand, werden we geen enkele wedstrijd volledig van de mat gespeeld. We hebben vooral tegenslag gehad, die proberen we nu om te buigen in wat meeval”, sloot Van Imschoot af.