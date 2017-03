'Napoli biedt loon van 2,25 miljoen euro, maar Mertens wil nog veel meer verdienen'

Dries Mertens is de laatste tijd 'on fire'. De Rode Duivel scoort bij Napoli aan de lopende band en dat is niemand ontgaan. Het bestuur van Napoli wil Mertens snel een nieuw contract laten tekenen, maar onze landgenoot zal niet onder eender welke voorwaarden bij zijn huidige club blijven.

Zo weet de Gazzetta dello Sport dat Napoli bereid is om het jaarloon van Mertens op te trekken naar 2,25 miljoen euro. Betrekkelijk meer dan de 1,2 miljoen die onze landgenoot momenteel opstrijkt.

Toch zou Mertens niet akkoord gaan met het voorstel van Napoli. De Rode Duivel wil meer dan ooit de vruchten plukken van zijn geweldige vorm. Volgens de Gazzetta dello Sport zou Mertens nu op zijn minst een jaarloon van 3 miljoen uit de onderhandelingen willen persen.

Premier League

Stiekem droomt de inmiddels 29-jarige Mertens van een laatste leuke uitdaging. De Premier League staat bovenaan het verlanglijstje van de kleine aanvaller. Napoli wil zijn speler niet zomaar laten gaan. Maar als Mertens niet wil bijtekenen, dreigen de Italianen hem in 2018 transfervrij te verliezen.