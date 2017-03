Stunt in de maak: 'nóg een Rode Duivel op weg naar Manchester United'

Foto: © Photonews

Bij Manchester United loopt het nog steeds niet zoals het moet en dus kijkt men uit naar versterking. Volgens Engelse media staat een verdediger van de Rode Duivels serieus in de belangstelling.

Volgens Yahoo Sport UK staan twee spelers helemaal bovenaan het verlanglijstje van José Mourinho. Het gaat om Willian van Chelsea én Toby Alderweireld van uiteraard Tottenham Hotspur. De Belg speelt zich al een hele tijd in de kijker.

Het is nog maar de vraag of Tottenham hem zal willen laten gaan, maar de contractonderhandelingen met de Belgische verdediger zijn nog steeds lopende. In dat gat willen de Red Devils maar al te graag duiken om de Rode Duivel aan te trekken.

Onmiddellijke versterking

Mourinho wil spelers die de competitie kennen en geen aanpassingsperiode nodig hebben. Bij Alderweireld en Willian zit hij daarmee zeker op het juiste spoor.