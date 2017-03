Knalseizoen met 25 goals, maar Mertens was nu evengoed ploegmaat van Witsel: "De gesprekken liepen, maar..."

Axel Witsel is de eerste Rode Duivel is Europa verliet voor China. Toch is het niet ondenkbaar dat andere Belgische internationals zijn spoor volgen. Zo werd ook Dries Mertens al aan een verhuis naar Azië gelinkt.

De aanvaller die zijn beste seizoen ooit kent, ligt nog tot medio 2018 onder contract bij Napoli, en dus liggen andere teams op de loer. Ook Tianjin Quanjian probeerde naast Witsel Mertens in huis te halen.

"De gesprekken met coach Fabio Cannavaro liepen", bevestigde Witsel dinsdag. "Maar net dan begon Dries aan de lopende band te scoren. Twee goals, of zelfs een hattrick... (lacht) Dan weet je dat de onderhandelingen over een transfer moeilijk worden."

Dries moet een keuze maken waar hij zich het beste bij voelt - Axel Witsel

"We hebben wel eens over het leven in China gepraat. Maar uiteindelijk moet Dries de keuze maken waar hij zich het beste bij voelt." Na zijn 25 goals op clubniveau is de kans groot dat Mertens naar een Europese topclub verhuist.