Altijd recht voor de raap, maar: "Radja is tenminste open en eerlijk"

Radja Nainggolan heeft zich ontpopt tot dé man bij AS Roma en wordt overal bewonderd. Het was dan ook geen verrassing toen hij opnieuw in de selectie van de Rode Duivels werd opgenomen.

Ook voormalig assistent-bondscoach Vital Borkelmans spreekt alleen maar lovend over Nainggolan. "Mijn respect voor hem is eindeloos. Als je ziet welke weg hij heeft moeten afleggen om er te komen in het leven, kan ik alleen maar zeggen 'Chapeau, kerel, hoedje af'", zei Borkelmans in Deze Week.

Wat je ziet, is wat je krijgt

Zijn 'recht voor de raap'-mentaliteit is een verademing, vindt Borkelmans ook. "Ook al komt hij soms in de problemen met de manier waarop hij dingen zegt of doet, Radja is tenminste open en eerlijk. Hij doet het niet in het geniep, zoals vele honderden van zijn collega's."