STVV-speler voor de tweede keer deze maand in het ziekenhuis, deze keer voor schouderblessure

STVV-aanvaller Yohan Boli werd woensdag met succes geopereerd aan de schouder. Hij had al enkele maanden last van een blessure, deze operatie gebeurde dus om definitief komaf te maken met het schouderprobleem.

Yohan Boli werd woensdag succesvol geopereerd in het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden. Deze ingreep zou een einde moeten maken aan een maandenlange last aan de schouder. Boli zal ongeveer drie maanden aan de kant blijven om te revalideren. Als alles goed verloopt zal de spits weer klaarstaan voor de voorbereiding van het volgend seizoen.

Het is niet de eerste keer deze maand dat Boli in het ziekenhuis belandt. Begin maart sloeg ploeggenoot Fabien Tchenkoua hem een gebroken neus na de training.