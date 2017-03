Tielemans wordt 'gepest': "Ze willen zien of het geluk was"

Foto: © photonews

Youri Tielemans is een vaste Rode Duivel, geen mens die daaraan twijfelt. Maar het blijft een jongen van 19 die opkijkt naar al die grote sterren van de grootste teams ter wereld. Maar hij heeft zo zijn eigen adelbrieven.

De beelden van zijn twee goals tegen Oostende gingen de wereld rond en iedereen had ze gezien. En voetballers zijn als kleine kinderen: pesten hoort bij de job. Goedbedoeld natuurlijk... "Iedereen heeft er me wel over gesproken ja", lachte Tielemans woensdag. "Op training dagen ze me uit om te trappen, want ze willen zien of het geen geluk was", glimlachte hij. "Maar - hum - momenteel is het nog niet zo goed gelukt. Maar goed, we hebben ook nog niet zoveel getrapt."

Ook Marouane Fellaini, tegenstander in de Europa League, gaf al een prik. "Het waren zijn eerste woorden toen we elkaar zagen: 'We gaan jullie afmaken'. Maar het was om te lachen hoor. Hij heeft me daarna gezegd dat in voetbal alles mogelijk is."