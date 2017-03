Tielemans laat zich uit over een transfer aan het einde van het seizoen

Foto: © photonews

Youri Tielemans praat niet graag over zijn transferplannen. Dat is iets waar hij nu niet mee bezig is, want Tielemans is goed omringd. Alles wat niet sportief is, laat hij over aan zijn entourage. Maar bij de Rode Duivels krijgt hij toch elke keer die vraag op zijn bord.

In België leeft het gevoel dat Tielemans naar een grote competitie moet om progressie te blijven maken. Een mening die de bondscoach grotendeels deelt, zeker omdat hij voelt dat de 19-jarige middenvelder er klaar voor is. Maar Tielemans schuift het op de lange baan. Al twijfelen weinigen eraan dat hij onhoudbaar wordt voor Anderlecht, zelfs Anderlecht zelf...

"Ik denk nu aan het einde van het kampioenschap en de titel met Anderlecht", zei hij. "Samen met mijn makelaar en entourage zullen we dan beslissen of het moment daar is om de stap te zetten. Ik blijf nog progressie maken in elk facet van mijn spel, we zullen zien. Of ik het nu echt nog niet weet? Nee, echt niet, ik heb geen beslissing genomen."

Ik spreek met alle Rode Duivels over de landen waar ze spelen

Voor de fans van paars-wit een schrijntje hoop, maar ook niet veel. Tielemans werd er zelfs wat kregelig door, want de vragen over een mogelijke transfer bleven komen. "Ja, ik spreek met iedereen binnen de nationale ploeg over hun ervaringen in het buitenland. Hoe het leven daar is en hoe het land in elkaar zit, over het voetbal... Gewoon om goed geïnformeerd te zijn."