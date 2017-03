Boegbeeld van Manchester United maakt zich niet al te veel zorgen over Anderlecht

José Mourinho en Manchester United maakten al bekend dat ze volop voor winst in de Europa Leaugue gaan. Voormalig coach Sir Alex Ferguson gaat daarin mee, en hij vindt Anderlecht een zeer gunstige loting voor The Mancunians.

"We hebben de Europa League nog nooit gewonnen. We hebben de UEFA Cup, zoals de prijs eerst heette, ook nooit gewonnen. En we hebben goed geloot (tegen Anderlecht, nvdr.). Ik zal niet zeggen dat het een zekerheid is dat we ons zullen plaatsen, maar ze hebben een geweldige kans,” aldus een opgetogen Ferguson aan ESPN.

Fergie heeft ook dezelfde gedachtegang als huidige coach Mourinho. "Het is ook meteen een ticket voor de Champions League. Dat was eerst niet zo, maar nu wel, dus dat is ook een mooie motivatie. Het is belangrijk om prijzen te winnen, het is een Europese prijs," besloot hij.