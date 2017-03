VIDEO: Volg de match van de Belgische U19 hier LIVE

Foto: © KBVB

De Belgische U19 strijden deze week in Beveren en Hamme voor deelname aan het EK in 2017. Deze belangrijke matchen zijn allemaal live te bekijken.

Via de Facebookpagina van sponsor Proximus zijn deze levensbelangrijke wedstrijden live te bekijken. We geven de beelden onderaan het artikel mee. Wie het liever allemaal in het echt beleeft, kan de wedstrijden ook gratis bijwonen.

Hiervoor geven we hieronder de speeldata mee. Bij groepswinst zijn de jonge Rode Duivels zeker van deelname aan het EK in Georgië van deze zomer. Met Italië en Zweden treffen de troepen van Gert Verheyen twee kleppers.

Wedstrijden:

donderdag 23 maart 2017, 16:00 Zweden-België (Waasland-Beveren)

zaterdag 25 maart 2017, 15:00 Italië-België (Hamme)

dinsdag 28 maart 2017, 19:00 België-Ierland (Waasland-Beveren)

Livestream (15.55)

Klik hier om de livestream te bekijken