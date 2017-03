Breekt Wullaert de poort naar de laatste vier open op kampioenenbal?

Foto: © photonews

Tijd voor de kwartfinales in de Champions League, ook bij de vrouwen. En ook een Belgian Red Flame maakt nog steeds kans op de eindwinst, knap!

Woensdagavond zette Barcelona als eerste een stapje naar de laatste vier op het kampioenenbal, donderdagavond zijn er nog drie wedstrijden. En daarbij komt ook Tessa Wullaert in actie.

De Belgian Red Flame en recent winnaar van de Gouden Schoen neemt het daarin in een heruitgave van de finale van vorig jaar op tegen Olympique Lyon. Het team van Ada Hegerberg - op het EK ook tegenstander van de Flames met Noorwegen - & co haalde deze winter nog Alex Morgan binnen en is zo een erg te duchten tegenstander.

PSG en Bayern München strijden ook tegen elkaar om een stekje bij de laatste vier, Fortuna Hjorring uit Denemarken mag de sterren uit Manchester City ontvangen.

Een volledig Franse of volledig Duitse finale in de Champions League? Dat is mogelijk, want PSG en Lyon enerzijds en Bayern en Wolfsburg anderzijds komen elkaar ook zeker niet tegen in de halve finales.

