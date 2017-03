Ook broer Moses Simon strijkt neer in België

We herinneren ons allemaal nog de eerste weken van Moses Simon in onze competitie. De dribbelkont speelde alles kapot en hielp Gent op die manier mee aan de titel. Nu is ook zijn broer in het land.

Thankgod Simon, de jongere broer van Moses Simon, test immers bij Waasland-Beveren. Dat meldt Het Nieuwsblad. Thankgod Simon is een rechtsvoetige linkerflankaanvaller en had normaal gezien al eerder bij de Waaslanders moeten aankloppen.

Problemen met zijn visum stelden de komst echter uit. Hij krijgt een testperiode van onbepaalde duur en zou in de oefenwedstrijd tegen Roeselare van vrijdag al speelminuten kunnen krijgen. We zijn benieuwd.