'Met alle Chinezen, niet met den dezen'? Overnemer vertrekt boos bij OHL

Foto: © photonews

De overname van OH Leuven zit meer dan op de helling. Het aanhoudende protest van supporters en politici lijkt een slag thuis te halen. De kandidaat-overnemer die in het land was, vertrok immers woedend.

Een ontmoeting tussen zakenman Jian Lizhang en het stadsbestuur werd op het laatste moment afgeblazen omdat CD&V nieuwe garanties eiste. Lizhang keerde volgens Het Nieuwsblad woest terug naar China, mét zijn cadeautjes voor Tobback.

OHL zou de brokken nog willen lijmen, maar er lijkt weinig kans dat dat nog zal lukken. Zo komt de weg vrij voor OHL op Dreef om een binnenlandse overname op poten te zetten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.