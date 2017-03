Buurtweg blijft dan toch spoken door het Eurostadion: Geen bouwvergunning

Opnieuw slecht nieuws voor het Eurostadion. Stedenbouw leverde immers geen bouwvergunning af. De inmiddels geschrapte buurtweg zorgt toch voor problemen.

Het dossier van het Eurostadion zit nog altijd in het slop, nochtans moeten er in 2020 al wedstrijden voor het EK voetbal gespeeld worden. Stedenbouw, Ruimte Vlaanderen, heeft een negatief advies afgeleverd aan de gemeente Grimbergen.

Het mobiliteitsprobleem is er één van. Parking C ligt vlak aan de Brusselse ring, maar om te bouwen op een afstand van minder dan 30 meter van de autosnelweg moet een apart akkoord getekend worden met het Vlaams gewest. Dat is nog niet gebeurd.

Mobiliteit is een probleem

De andere problemen voor de mobiliteit zijn onder meer de gebrekkige traminfrastructuur en te weinig aandacht voor fietsers en voetgangers. De buurtweg blijft ook voor problemen zorgen. Ondanks het feit dat de gemeenteraad die al schrapte, kan door de buurtweg de locatie nog niet ingekleurd worden als bouwgrond. Op 29 maart moet Grimbergen definitief een beslissing nemen.