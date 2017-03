Smaakmaker Franck Berrier is zéér duidelijk over zijn toekomst: "Als een van die twee me contacteert, ook al is het een rotstad, ben ik weg"

Hoewel Franck Berrier (33) inmiddels de dertig gepasseerd is, blijft hij een van de smaakmakers in de Jupiler Pro League. Al is de vraag voor hoelang nog?

De Franse spelmaker overweegt in de herfst van zijn carrière nog een financieel aanlokkelijke stap. "Ik ga me niet wegsteken wat dat betreft", geeft Berrier aan in Sport/Voetbalmagazine. "Als China of Dubai me contacteert, zelfs al is het een rotstad, als het geld er ligt, ben ik weg."

"Of anders, als er financieel niets aantrekkelijks komt, zal ik voorrang geven aan een land waar het leven mooi is. In de Spaanse tweede klasse spelen bijvoorbeeld, dat lijkt me leuk." Berrier voetbalt sedert 2012 voor KV Oostende. Voordien verdedigde hij de kleuren van Standard en Zulte Waregem.