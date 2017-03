Mbappé, het nieuwe godenkind van het Franse voetbal. "Deschamps kón er niet naast kijken"

Foto: © Photonews

Kylian Mbappé, zo heet het nieuwe godenkind van het Franse voetbal. De aanvaller scoort bij Monaco aan de lopende band, maakt indruk met zijn acties én vernuft en werd voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. Volkomen terecht, vindt Ligue 1-kenner Dieter Landuyt.

Landuyt is commentator bij ELEVEN, de rechtenhouder van de Ligue 1 in België. “Ik denk dat je dezer dagen niet naast hem kunt kijken, hij is hét nieuwe talent dit seizoen.” De parallel naar een ander toptalent is snel getrokken. “Het is in navolging van Martial. Hij is de beste spits in de Ligue 1 en de exponent van het goeie spel van Monaco.”

Het gaat razendsnel voor de youngster. “Niet zolang geleden tekende hij zijn eerste profcontract, niet zolang geleden kreeg hij nog maar zijn eerste kansen bij Monaco. Het is omdat hij zo goed is dat het zo snel gaat. Hij had sowieso gespeeld tegen City, zelfs al was Falcao niet geblesseerd.”

Het gaat snel voor hem, maar dat is omdat hij zó goed is -Dieter Landuyt

En nu dus Les Bleus. Frankrijk speelt een oefenwedstrijd tegen Luxemburg en een vriendschappelijk duel tegen Spanje. “Ik ben heel benieuwd of Deschamps hem een kans zal geven. Ik zou hem heel graag tegen Spanje bezig zien. Om te zien of hij ook op dat niveau mee kan.”

Bekijk hieronder wat Mbappé dit seizoen allemaal uit zijn sloffen schudt en je weet meteen waarom hij opgeroepen is. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.