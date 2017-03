Sterkhouder Club Brugge overweegt transfer naar Cina: "Dan zou ik gaan, natuurlijk"

Foto: © Photonews

Welke voetballer zwicht niet voor het grote geld uit China. Axel Witsel is een recent voorbeeld van een speler die in de fleur van zijn leven toch voor de centen koos.

Ook Ruud Vormer, sterkhouder bij Club Brugge, zou dergelijke overstap overwegen. "Voor de bedragen in China zou ik ook gaan. Natuurlijk. Gaan met die banaan", vertelt de Nederlandse middenvelder in Sport/Voetbalmagazine. "Dan gaat Roos gewoon even mee hoor, de kinderen zullen daar een mooi leven leiden in China."

Dat zijn familie dan mee verhuist, is wel een vereiste voor Vormer. "We hebben afgesproken dat we dat niet meer doen: zonder elkaar leven. Ik wil dat ook niet meer. Zonder Roos en mijn kinderen... Neen. Ik kan niet meer zonder hen. Dus ie weet zit ik hier nog wel acht jaar", geeft Vormer de Brugse burger hoop. "Zou ik prima vinden. Echt."