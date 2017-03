Beloften Club Brugge maken furore in Italië, maar hoe zit het met de Anderlecht-talenten die wonnen in 2013?

Club Brugge opende het prestigieuze jeugdtornooi van Viareggio met een overwinning. Anderlecht heeft ook goeie herinneringen aan het hoog aangeschreven Italiaanse tornooi. Het won immers in 2013.

We kijken eens terug naar het elftal dat destijds AC Milan in de finale klopte met 0-3. Daarin komen we heel wat bekende namen tegen.

Davy Roef

Dit is al de eerste die amper introductie nodig heeft. Davy Roef werd verkozen tot beste doelman van het tornooi in 2013. Hij kreeg dit seizoen eindelijk zijn kans in de hoofdmacht, maar René Weiler had het niet begrepen op de jonge doelman. Hij werd uitgeleend aan Deportivo.

Anthony D'Alberto

Het verhaal van D'Alberto nam een dramatische wending een tijd na de Viareggio Cup. Hij was de bestuurder van de auto waarin zijn vriend Junior Malanda lag te slapen. De auto raakte betrokken in een zware botsing, Malanda overleefde het niet. D'Alberto speelt momenteel bij Braga, maakte nog geen minuten, maar zat al drie keer op de bank.

Chancel Mbemba

Chancel Mbemba zou niet zolang moeten wachten op zijn kans op het hoogste niveau. In geen tijd trok hij van Anderlecht naar de Premier League, maar degradeerde meteen met Newcastle United. Hij was basispion in de Premier League, maar verkommert nu op de bank.

Michaël Heylen

Michaël Heylen kreeg sporadisch kansen bij Anderlecht en scoorde al in Europa, maar sprokkelde de meeste minuten op uitleenbasis bij Kortrijk en Westerlo. Gezien de degradatie van Westerlo, zit zijn seizoen er nu al op.

Jordan Lukaku

Ook over Jordan Lukaku moeten we niet veel opzoekingswerk ondernemen. De linksachter voelde zich geblokkeerd bij Anderlecht, trok naar Oostende voor een prikje en werd Rode Duivel. Daarna kon hij een mooie transfer maken naar Lazio Roma.

Leander Dendoncker

Wie wel nog bij Anderlecht zit, is Leander Dendoncker. De middenvelder is één van de sleutelspelers onder René Weiler. Hij zit momenteel ook bij de Rode Duivels, waarbij hij zich voorbereid op de interlands tegen Griekenlad en Rusland.

Daf

Mohamed Daf trok naar Charleroi op zoek naar speelminuten, kreeg die ook, maar een onverdeeld succes werd het niet. Na een periode bij WS Brussels trok hij naar Boavista. Momenteel zit hij bij Gafanha in de Portugese lagere reeksen.

Seydina Diarra

Seydina Diarra trok na de Viareggio Cup de deur achter zich dicht. Hij trok naar NEC, maar ook daar kwam zijn carrière niet van de grond. Hij keerde terug naar Anderlecht en speelt nu bij Eendracht Aalst.

Acheampong

Ook op jonge leeftijd -hij is overigens nog steeds piepjong- was Acheampong al de Mr. Europe van Anderlecht. In de finale tegen AC Milan zorgde hij met twee treffers voor de overwinning van paarswit. Nu is hij niet weg te denken uit de wedstrijdselectie van Weiler.

Tarfi

Mehdi Tarfi scoorde nog het derde doelpunt in de finale tegen Milan, maar daarna ging het bergaf. Na mislukte periodes bij Zulte Waregem en Antwerp speelt de 23-jarige nu bij Dender.

Soumare

Soumare mocht in de spits starten op het tornooi en versierde een jaar later een transfer naar Italië. Momenteel speelt hij vaak mee in de eerste ploeg bij Avellino in de Serie B.

Invallers

Nabil Jaadi

Nabil Jaadi mocht invallen in de finale tegen Milan. Zijn prestaties leverden hem een transfer naar Udinese op, dat een miljoen betaalde voor de Belgisch/Marokkaanse aanvaller. Daar brak hij nog niet door. Na uitleenbeurten aan Latina, Granada II en Ascoli, komt hij nu uit voor Portugees tweedeklasser Olhanense. Daar komt hij amper in actie.

David Henen

Henen trok de deur in Anderlecht achter zich dicht voor een avontuur bij Monaco en later Everton. Hij maakte enkel op uitleenbeurt bij derdeklasser Leyton Orient al minuten. Daarin scoorde hij in elf wedstrijden één doelpunt.