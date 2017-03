De Rode Duivels tegen Griekenland ... niet echt een succesverhaal verrassend genoeg!

Foto: © photonews

De Rode Duivels nemen het zaterdag op tegen de stugge Grieken. Op papier misschien een eitje. Of toch niet? Het zal nog moeten blijken. In het verleden was het toch niet altijd even makkelijk tegen de Zuid-Europeanen.

Zeven keer speelden we eerder tegen de Grieken. De eerste keer was dat in het kader van de kwalificaties voor het WK 1986 in Mexico. In Athene werd het 0-0, de terugwedstrijd werd het 2-0 in Brussel, met goals van Scifo en Vercauteren.

In een oefenduel in 1990 verloren we met 2-0 in Athene, voor het EK 2000 in eigen land kwamen de Grieken met 0-1 winnen in een internationaal toernooi in Cyprus.

In 2002 (Griekenland - België 3-2), 2005 (België - Griekenland 2-0) en 2012 volgden nog vriendschappelijke duels. Dat laatste duel in Heraklion eindigde op 1-1, de laatste Belg die scoorde tegen Hellas was Nacer Chadli. Simon Mignolet stond in doel, Georges Leekens was toen coach.

Alles samen wonnen de Grieken drie keer, de Belgen twee keer en waren er ook twee gelijke spelen te noteren. Doelsaldomatig is het voorlopig 7-7. Aan onze huidige generatie dus om daar snel komaf mee te maken en in de komende twee duels tegen de Grieken erop en erover te gaan?