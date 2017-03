Dit zijn jullie ideale 11 Rode Duivels: Witsel afgerekend voor transfer naar China, ook verrassing achterin

Wie zet Roberto Martinez in zijn basiself tegen Griekenland? Op de typeploeg van de bondscoach is het nog even wachten, maar de lezers van Voetbalkrant.com hebben hun ideale team wel al klaar.

Eerder deze week lieten we jullie stemmen op jullie ideale basiself + formatie. De keuze van doelman gebeurde unaniem. Courtois haalde het afgetekend.

In de driemansdefensie was één positie een twijfelgeval. Daarin haalde Ciman het van Dendoncker en Vermaelen. De Henegouwer is geliefd bij de Duivelse fans en is ook uitgerust liet Martinez deze week nog vallen.

Dembélé voor Witsel

Op het middenveld moet Witsel dan weer plaatsruimen voor Dembélé. Zijn overgang naar China blijft dus niet zonder gevolgen als het van jullie afhangt. Daarnaast verdient Nainggolan na zijn terugkeer in de selectie ook meteen een basisstek.

En zo wordt de afwezigheid van Eden Hazard opgelost. De Bruyne, tegen Estland nog een rijtje lager geposteerd, schuift op naar voren en vergezelt Mertens en Lukaku in het offensief. De flanken blijven het terrein van Carrasco en Meunier.