Genk haalt goudklompje van 17 binnen dat al vergeleken wordt met Messi: "Ook AC Milan en Barcelona hebben hem al in de gaten"

Foto: © photonews

KRC Genk bouwt verder aan de toekomst en houdt daarin vast aan zijn jongerenpolitiek. De Limburgers hebben nu een veelbelovend talent van 17 binnengehaald.

Edon Zhegrova is de naam, jeugdspeler van STVV. De Truienaars konden hun goudklompje niet langer houden toen de grote concurrent uit de mijnstad zich meldde. "Als een grotere club aanklopt, is het altijd moeilijk", laat vader Zhegrova optekenen in Het Belang van Limburg.

Naast Genk kwamen ook Europese grootmachten als FC Barcelona en AC Milan informeren. "AC Milan volgt mijn zoon. En ook Barcelona kent hem", gaat Zhegrova verder. "Dat Edon de 'Kosovaarse Messi' genoemd wordt? Weet ik best. Dat was altijd al zo. Sinds zijn tiende wordt hij met argusogen gevolgd. Ook al voetbalde hij 'maar' bij de jeugd van Pristina in Kosovo. Als je talent hebt, gaat het snel."

