KVO heelt wonden: "Motivatie om Europa in te gaan via play-off 1"

Foto: © photonews

KV Oostende kreeg afgelopen zaterdag een opdoffer van jewelste te verwerken. De kustploeg ging pas na strafschoppen onderuit tegen Zulte Waregem. Weg bekerwinst, weg ticket voor de Europa League.

Alhoewel? KV Oostende kan toch nog richting Ljubljana. De Kustboys kunnen zich via play-off 1 immers ook nog Europa in knokken. Al zullen de hoofdjes dan wel eerst moeten leeggemaakt worden.

"We zullen inderdaad enkele dagen nodig hebben om dit te verwerken", aldus Michiel Jonckheere. "Maar ik hoop dat deze nederlaag net een motivatie kan zijn om alsnog via de competitie aan het Europese ticket te geraken."

We zullen in play-off 1 goed voor de dag komen - Knowledge Musona

Eenzelfde verhaal bij Knowledge Musona. "We hebben nu een tweetal weken de tijd om orde op zaken te stellen. Ik ben er zeker van dat we in de nacompetitie opnieuw goed voor de dag zullen komen."

"Het blijft een straf seizoen voor ons", besluit Landry Dimata. "We hebben dan wel verloren, maar we mogen trots zijn op het feit dat we in de finale hebben gestaan. En dat gaan we ook tonen in play-off 1."