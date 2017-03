Lommel heeft het moeilijk nu topschutter droogstaat: "Niet de bedoeling dat we Bertjens met de vinger wijzen"

Lommel United deed het in de heenronde een pak beter dan in de terugronde. De vele doelpunten van Christophe Bertjens hebben daar zeker iets mee te maken. Sinds de wedstrijd tegen Antwerp in december staat de spits droog en heeft United het moeilijker.

“In principe maakt het niet uit wie scoort”, wil coach Van Imschoot niet te hard van stapel lopen. “Maar het is wel iemand die makkelijk een goal kan maken.” Bij Lommel United schuiven ze de zwarte piet absoluut niet door naar de aanvaller.

Elke spits leeft van goals, ik neem aan dat hij daar zelf mee bezig is -Kristof Van Imschoot

“Niemand heeft hem met de vinger gewezen omdat hij al even niet meer gescoord heeft. Het is ook niet de bedoeling dat dat gebeurt”, is Van Imschoot duidelijk. Een tijdlang droog staan, kan door het hoofd beginnen spoken. “Elke spits leeft uiteraard van doelpunten, ik neem aan dat hij daar zelf wel mee bezig is.”

“Op dit moment is het collectieve het belangrijkste. Als we een resultaat halen tegen Cercle Brugge zonder doelpunt van Bertjens, zullen we uiteraard ook tevreden zijn.” Een spits in vorm is natuurlijk bij elke ploeg welkom.