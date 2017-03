Nany Dimata weldra in de voetsporen van LUkaku en co? "Focus! Anders zou ik wel eens naast mijn schoenen durven lopen"

Foto: © photonews

Het wonderseizoen van Nany Dimata blijft maar duren. Afgelopen zaterdag nog goed voor twee Oostendse goals in de verloren bekerfinale, nu present bij de nationale beloften voor de eerste EK-kwalificatieafspraak.

"Of ik mijn doelpunten nog vaak heb teruggezien? Neen, maar mijn familie en vrienden konden er niet over zwijgen", opent Dimata zijn gesprek met Voetbalkrant.com met een kwinkslag. Het waren dan ook twee treffers van pure klasse. "Het is fijn dat je dat zegt, danku! Dat doet me wel iets." (lacht)

Verrast door dit seizoen? Dat zou ik niet zeggen - Nany Dimata

De toon van de babbel is gezet. Dimata beleeft na een woelig vertrek bij Standard de beste voetbalmaanden van zijn leven. Een verrassing? "Zo zou ik het niet noemen. Ik heb hard gewerkt om hier nu te staan. Dat dit me in mijn eerste volwaardige seizoen overkomt, is natuurlijk uniek. Ook mijn familie had niet verwacht dat het zo zou vlotten."

Martinez in de tribune

In de bekerfinale speelde de centrumspits een van zijn beste matchen tot dusver. "Het was hoe dan ook de belangrijkste", aldus Dimata. "Een grote afspraak waar ik present moest zijn. Gelukkig kon ik het dankzij mijn ploegmaats waarmaken. Tof trouwens dat ook bondscoach Roberto Martinez in de tribune zat. We hebben er een geweldige finale van gemaakt. Met alles erop en eraan. In tegenstelling tot de voorspellingen..."

Het is een eer dat Marc Degryse zoiets over me zegt - Nany Dimata

Voor Dimata wacht maandag een belangrijke afspraak tegen Malta. Maar analist Marc Degryse liet al een ballonnetje op over een eventuele selectie voor de Rode Duivels. "Is dat zo? (valt uit de lucht) Dat heb ik gemist."

"Ik probeer gefocust te blijven, anders zou ik wel eens naast mijn schoenen durven lopen. Maar het is wel een eer dat hij zoiets zegt. Dat motiveert me om verder te doen. Eerst bij de beloften, en wie weet op termijn een niveau hoger."

De Jonge Duivels spelen aanstaande maandag aan Den Dreef in Leuven (20 uur) hun eerste eerste qualifier voor het EK 2019 tegen Malta.