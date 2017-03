Oranje boven bij Club Brugge - Ricardo van Rhijn: "Hij heeft bij Club Brugge gekregen waar hij recht op heeft"

Een tijdje geleden stortte Club Brugge zich op de Nederlandse markt. In september 2014 kwam Ruud Vormer naar het Jan Breydelstadion, inmiddels spelen er naast Vormer nog drie Nederlanders bij blauw-zwart: Denswil, van Rhijn en Immers. Deze week schenken wij aandacht aan die Nederlanders.

Voetbalkrant.com ging ten rade bij Freek Jansen, verslaggever bij het Nederlandse Voetbal International. Jansen volgt de verrichtingen van Ajax en het Nederlandse nationale elftal op de voet en is dan ook aangewezen om zijn zegje te doen over de Nederlanders van Club Brugge. Vandaag richten we de blik op Ricardo van Rhijn (25).

Complete speler, fabelachtige vrije trappen

Vorige zomer werd Ricardo van Rhijn de derde Nederlander in de selectie van Michel Preud'homme. De rechtsachter - op dat moment volledig op een zijspoor bij Ajax - werd gehaald als vervanger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Thomas Meunier. Na een aanpassingsperiode liet van Rhijn zien een moderne back te zijn, die zowel op aanvallend als verdedigend vlak zijn steentje meer dan bijdraagt.

Bovendien liet van Rhijn ook zien over een fabelachtige vrije trap te beschikken. Vormer en Denswil kunnen er wat van, maar van Rhijn jaste dit seizoen al enkele ballen tegen de touwen zoals Cristiano Ronaldo dat in zijn beste (vrijschop)periode deed. Ondanks het feit dat van Rhijn een vrij complete speler is, viel hij bij Ajax toch naast de ploeg.

"Van Rhijn heeft zich bij Ajax altijd positief opgesteld. Hij heeft nooit lastig gedaan" - Freek Jansen

“Van Rhijn is in de Amsterdam ArenA uit de ploeg gespeeld door Kenny Tete. Frank de Boer vond Tete simpelweg beter", aldus Freek Jansen. "Ondanks het feit dat van Rhijn toen al enkele jaren als basisspeler bij Ajax achter de rug had, belandde hij op de bank. Daarna ging het plots snel: Tete werd international en van Rhijn slaagde er bij Ajax niet meer in om in de ploeg te geraken.”

“Omdat van Rhijn vier jaar ouder is dan Tete werd uiteindelijk beslist om van Rhijn van de hand te doen. Ricardo heeft zich altijd positief opgesteld. Hij heeft nooit lastig gedaan. Hij heeft bij Club Brugge uiteindelijk gekregen waar hij recht op heeft: een basisplaats bij een (Belgische) topclub.”

